Sind Übertritts-Vorschriften verfassungwidrig?

Gutachten der Universität Bochum kommt zum Schluss - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Die strengen Vorschriften für den Wechsel von der Grundschule auf das Gymnasium in Bayern sind nach einem von der SPD in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten verfassungswidrig. Nun könnten neue Klagen drohen.

Der Notenstress in der vierten Klassen belastet häufig das Verhältnis von Eltern und ihren Kindern. Foto: Foto: colourbox.de



Besagtes Gutachten hat das Institut für Bildungsforschung und Bildungsrecht der Universität Bochum erstellt. Aus ihm geht hervor, dass das "Grundschulabitur“, das im Wesentlichen auf den Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht in der 4. Klasse fußt, den Grundrechten der Eltern in der Bayerischen Verfassung (Art. 126 Abs. 1) und im Grundgesetz (Art. 6 Abs. 2 S. 1) widerspricht.

Professor Wolfram Cremer, wissenschaftlicher Direktor des Instituts und Autor des Gutachtens, lässt keinen Zweifel daran, dass die Wahlfreiheit der Eltern im Grundgesetz sowie in der Landesverfassung garantiert wird: "Die Entscheidung über den Bildungsweg des Kindes liegt eindeutig bei den Eltern“, sagt Cremer und beruft sich dabei auf das Bundesverfassungsgericht.

Urteil aus Karlsruhe: Bildungsweg des Kindes frei wählbar

Die Karlsruher Richter hatten 1972 erklärt, dass das Bestimmungsrecht der Eltern auch die Befugnis umfasse, den Bildungsweg des eigenen Kindes frei zu wählen: "Dabei wird sogar die Möglichkeit in Kauf genommen, dass das Kind durch einen Entschluss der Eltern Nachteile erleidet, die im Rahmen einer objektiven Begabtenauslese vielleicht vermieden werden könnten“, erklärt Cremer.

Martin Güll, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Landtag, will das sogenannte Grundschulabitur abschaffen. Der SPD-Bildungsexperte warnt: "Diese frühe Auslese in der vierten Klasse sorgt für unfassbaren Stress in den Familien.“ Der SPD-Bildungsexperte verweist auf wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien bei gleichen Testleistungen eine deutlich geringere Chance haben, eine Empfehlung fürs Gymnasium zu erhalten, als Kinder aus bildungsnahen und wohlhabenden Familien.

Professor Cremer bestätigt dies im Gespräch mit dieser Zeitung. Lehrkräfte würden oft einräumen, dass sie potenziellen Auseinandersetzungen mit ehrgeizigeren Eltern über eine bevorstehende Übergangsempfehlung dadurch ausweichen, dass sie im Vorfeld den jeweiligen Kindern bessere Noten geben. Nach Einschätzung Cremers ist die bestehende Möglichkeit, Kinder in den dreitägigen Probeunterricht am Gymnasium oder an der Realschule zu schicken, wenn sie den geforderten Notenschnitt nicht erreicht haben, kein Argument für das Grundschulabitur. "In der Regel schaffen über die Hälfte der Kinder diesen Probeunterricht, obwohl ihre Grundschulnoten eigentlich zu schlecht für das Gymnasium waren.“

Das zeige doch, wie wenig die offiziellen Übertrittsnoten wert seien. Auch hier gebe es zudem soziale Ungerechtigkeiten, da nur wenige Kinder sozial schwacher und bildungsferner Eltern überhaupt den Probeunterricht versuchten.

Die SPD-Landtagsfraktion fordert nun, dass künftig anstelle des verbindlichen Übertrittszeugnisses eine unverbindliche Grundschulempfehlung, verbunden mit einer professionellen Beratung der Eltern, stattfindet. Außerdem sei die Verteilung auf verschiedene Bildungswege im Alter von neun oder zehn Jahren ohnehin viel zu früh, findet Güll: "Besser ist es, Kinder länger gemeinsam lernen zu lassen, dann hätten wir das Übertrittsproblem nicht.“

Simone Fleischmann für langfristige Schulreform

Diese Auffassung teilt Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverbands (BLLV): "Den Übertritt dahingehend zu verändern, dass die Eltern über die Schulkarriere entscheiden, ist reine Kosmetik“, sagt sie. Gebraucht werde eine langfristige Schulreform, in der auch Gemeinschaftsschulen ihren Platz hätten.

Max Schmidt, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbands (bpv), warnt hingegen vor einer Freigabe des Elternwillens: "Das hat in den anderen Bundesländern zu mehr Bildungsungerechtigkeit geführt, weil bei fehlender Eignung bildungsaffine Eltern ihre Kinder trotzdem am Gymnasium anmelden, bildungsferne Eltern aber nicht.“ Deshalb werde in manchen Ländern schon wieder über eine Rückkehr zu verbindlichen Empfehlungen diskutiert, sagt Schmidt.

Der bayerische Bildungsminister Ludwig Spaenle sieht nach dem Rechtsgutachten keinen Handlungsbedarf: "Das bayerische Übertrittsverfahren von 2009 ist verfassungskonform und die begabungsgerechte Übertrittsphase hat sich bewährt“, sagt sein Sprecher Ludwig Unger. Dies habe der Bayerische Verfassungsgerichtshof im Jahr 2014 entschieden. Mit der Einführung der Übertrittsphase sei der Elternwille 2009 sogar noch gestärkt worden, meint Unger: "Die Entscheidung für den Übertritt an Gymnasium oder Realschule liegt bei den Eltern, wenn deren Kinder im Probeunterricht in Mathematik und Deutsch jeweils die Note 4 erreicht haben.“ Bis 2009 mussten Schüler in einem der beiden Fächer die Note 3 erreichen.

In den meisten Bundesländern wurde der staatlich geregelte Zugang zu Gymnasien und Realschulen abgeschafft und durch Übertrittsgutachten mit empfehlendem Charakter ersetzt. Der Freistaat hält neben Thüringen und Sachsen noch am staatlich kontrollierten Zugang fest.

Michaela Zimmermann