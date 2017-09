Skelettfund bei Gräfendorf: Ermittlungen dauern an

Mit zeitnahen Ergebnissen ist laut einer Polizeisprecherin nicht zu rechnen - vor 29 Minuten

GRÄFENDORF - Zwei Tage nach dem grausigen Fund eines verwitterten Skelettes in einem Waldstück bei Gräfendorf (Landkreis Main-Spessart) haben die Ermittler die Spurensicherung fortgesetzt.

Die Ermittlungen am Fundort des Skeletts bei Gräfendorf dauern auch am Donnerstag noch an. Mit baldigen Ergebnissen rechnet die Polizei nicht. © NEWS5 / Merzbach

"Die Leiche ist noch nicht abtransportiert worden. Das wird möglicherweise auch noch einige Tage dauern“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die besondere Auffindesituation des Körpers erschwere von den räumlichen Bedingungen her die Spurensicherung.

