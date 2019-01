Skoda prallt mehrfach gegen Leitplanke: Fünf Verletzte auf A93

Rettungshubschrauber war im Einsatz - Ein Insasse war eingeklemmt - vor 1 Stunde

FALKENBERG - Mehrmals prallte ein Skoda auf der A93 zwischen Falkenberg und Wiesau im Landkreis Tirschenreuth gegen die Leitplanke. Alle fünf Insassen wurden verletzt, eine Person wurde sogar im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nur noch ein Wrack war der Skoda Octavia, nachdem er am Sonntagvormittag auf der A93 mehrfach gegen die Leitplanke geprallt ist. © NEWS5/ Wellenhöfer



Nur noch ein Wrack war der Skoda Octavia, nachdem er am Sonntagvormittag auf der A93 mehrfach gegen die Leitplanke geprallt ist. Foto: NEWS5/ Wellenhöfer



Wie genau es zu dem Unfall auf der A93 Richtung Hof am Sonntagvormittag kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Laut Angaben der Polizei kam der mit fünf Personen besetzte Skoda Octavia gegen 10.55 Uhr etwa einen Kilometer nach Falkenberg von der Fahrbahn ab und schleuderte mehrmals gegen die Leitplanke. Nach ersten Informationen prallte das Auto zuerst in die Außenschutzplanke, bevor es nach links schleuderte und gegen die Mittelleitplanke stieß. Dort schlingerte der Skoda wohl erneut über die Fahrbahn und kollidierte wiederum mit der Außenschutzplanke.

Laut Angaben der Polizei Oberpfalz wurde eine Person in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste der Feuerwehr befreit werden. Drei Insassen erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus nach Weiden gebracht, einer von ihnen per Rettungshubschrauber. Die beiden anderen Insassen wurden mit leichten Verletzungen per Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Tirschenreuth gebracht. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden an dem Skoda und der Leitplanke auf etwa 5000 Euro. Für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme musste die rechte Spur der Autobahn gesperrt werden. Es waren zahlreiche Einheiten vom Rettungsdienst und der Feuerwehr im Einsatz.

Bilderstrecke zum Thema Skoda prallte beidseitig gegen Leitplanke: Fünf Verletzte Am Sonntagvormittag prallte ein Skoda Octavia aus ungeklärter Ursache auf der A93 kurz nach Falkenberg (Lkr. Tirschenreuth) rechts und links gegen die Leitplanke. Eine Person wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Drei Insassen zogen sich mittelschwere Verletzungen zu, zwei weitere leichte. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm