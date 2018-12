Snowboarderin aus Franken stirbt unter gewaltigem Schneebrett

OBERGURGL - Eine 33-jährige Snowboarderin aus Unterfranken ist am Dienstag im österreichischen Obergurgl ums Leben gekommen. Retter konnten die junge Frau noch noch tot bergen, nachdem sie unter einer Lawine begraben wurde.

Die Frau löste laut Alpinpolizei bei einer Tour mit ihrem Bruder im ungesicherten Gelände auf rund 2500 Metern Seehöhe ein 400 Meter breites Schneebrett aus. Während der Bruder zur Seite aus dem Gefahrenbereich herausfahren konnte, wurde die 33-Jährige verschüttet. Die Einsatzkräfte konnten sie nach rund 35 Minuten in einem halben Meter Tiefe nur noch tot bergen. In dem Gebiet herrschte nach ergiebigen Neuschneefällen erhebliche Lawinengefahr.

In der Gurgler-Gruppe in den Tiroler Alpen herrscht in Lagen von über 2200 Metern derzeit erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei. Nach Angaben der Tiroler Tageszeitung hatten die Snowboarderin und ihr Bruder die empfohlene Notfallausrüstung dabei. Obwohl ihr Begleiter sofort per Notruf Einsatzkräfte alarmierte, kam für die junge Frau jede Hilfe zu spät.

