So erziehen kriminelle Clans ihre Kinder zu Einbrechern

MÜNCHEN - Ein kroatischer Verbrecherclan schickt Mädchen zum Einbrechen nach Bayern. Andere Banden stehlen in Franken Baumaschinen auf Bestellung — die Herausforderungen für die Polizei wachsen enorm. Der internationale Austausch der Behörden gewinnt enorm an Bedeutung.

Ein Albtraum für viele: Bricht jemand in die eigenen Vier Wände ein, fühlt man sich zuhause nicht mehr wohl und sicher. Foto: Colourbox.de



Noch vor 20 Jahren schien es so, als sei der klassische Einbruch aus der Mode gekommen. Bargeld und Gold lagen sicher auf der Bank, Stereoanlagen waren einfach zu groß zum Transport, und das bisschen Goldschmuck samt Silberlöffeln lohnte das Risiko nicht. Natürlich gab es Ausnahmen. Etwa die Beschaffungskriminalität von Drogenkranken.

Seit ein paar Jahren schnellen die Einbruchszahlen europaweit in die Höhe. Wenn jemand erwischt wurde, war die Herkunft der Täter bald in den Gerichtsakten zu lesen. Es sind überwiegend reisende Täter aus Osteuropa, die blitzschnell die Haushalte ausräumen.

Politische Dimension

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, das ungleich schlimmer als Bayern von den Tätern heimgesucht wird, wurde das Delikt sogar zum Politikum. Ein Einbruch in die eigenen vier Wände erschüttert das Vertrauen in die öffentliche Sicherheit enorm. Innenminister Rolf Jäger musste sich Versagen vorwerfen lassen.

Welche Dimensionen das Einbruchs-Phänomen inzwischen angenommen hat, zeigen drei Festnahmen in München. Drei Mädchen, angeblich 14 bis 19 Jahre alt, werden auf frischer Tat von Zivilfahndern erwischt. Die Ermittler packen das "große Besteck" aus, um die Hintermänner zu erwischen. Bundesweit, europaweit knüpfen sie Kontakte und entlarven die Machenschaften eines weit verzweigten Familienclans mit europaweit 500 Mitgliedern.

Angehörige der Elterngeneration werden in Gelsenkirchen verhaftet. In Zagreb stürmt ein Spezialkommando der kroatischen Polizei eine protzig eingerichtete Villa und nimmt zwei Angehörige der Großeltern-Generation fest.

Kinder werden "abgerichtet"

Erste Ermittlungsergebnisse: Die Mädchen werden von Kindesbeinen darauf "abgerichtet", unbemerkt in Wohnungen einzusteigen; sie wissen, dass Gold und Geld meist im Schlafzimmer lagert; sie nehmen Handys und Laptops mit. Vorher baldowern sie die Tatorte oft als Bettlerinnen aus.

Innerhalb der Clan-Familien werden besonders geschickte Einbrecherinnen - in anderen Fällen sind es junge Männer - für sechsstellige Summen verkauft. Und sie werden innerhalb des Clans verheiratet. Zwangsverheiratet.

Die Strukturen sind nahezu perfekt: Wer verhaftet wird, bekommt Geld für den Rechtsanwalt und wird im Knast unterstützt. Und danach darf er oder sie den Namen wechseln und unter neuer Identität weitermachen. Nach der Verhaftung der drei jungen Frauen in München hat die Polizei inzwischen 20 "Arbeitsbienen" des Clans festnehmen können.

Aber die Ermittlungen sind noch lange nicht am Ende. Als fruchtbar erweist sich dabei die internationale Zusammenarbeit. Hauptkommissar Ivo Batic aus dem Münchner Tatort ist da ein Glücksfall, in der realen Polizeiwelt hat er nämlich etliche Kollegen: Sprachkenntnisse und persönliche Beziehungen zu Dienststellen europaweit helfen schnell weiter - auch im Fall des jetzt entlarvten Clans.

Und so können auch die Vertriebswege der Beute nachgezeichnet werden. Um Handys und Laptops zu verhökern, brauchte der Clan ebenso Spezialisten wie für Schmuck und Uhren. Denn trotz Bankkonten, Tresoren und Schließfächern haben die Clans hohe Renditen bei ihren Streifzügen erziel, mit Zufallsbeute.

Als Schrott deklariert

Ganz und gar nicht zufällig verschwinden über Nacht teure Baumaschinen, Betonbohrer oder edle Karossen aus Firmenhallen. Etliche Fälle musste zuletzt die mittelfränkische Polizei aufnehmen.

Und auch hier sind offenkundig osteuropäische Banden am Werk, die auf Bestellung arbeiten. In Brandenburg an der polnischen Grenze hat die Polizei Werkstätten ausgehoben, in denen etwa Luxusautos auseinander montiert wurden, um später in Einzelteilen als Schrott die Grenze zu passieren - vordergründig eine völlig legale Angelegenheit.



Politische Krisen, wie aktuell in der Türkei, sind in Zeiten hoher Mobilität der Banden ein Fluch für die Fahnder: Türkische Polizisten sind aus Angst vor staatlichen Repressalien derzeit nur selten zum Datenabgleich bereit - für Kriminelle sind das herrliche Zeiten.



Lorenz Bomhard