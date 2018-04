So kommen Motorradfahrer sicher durch die Saison

2017 starben auf Mittelfrankens Straßen so viele Biker wie noch nie - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Der Frühling ist da, das Wochenende steht vor der Tür: Für viele Motorradfahrer die erste Gelegenheit, die Maschine aus dem Winterschlaf zu wecken. Die Polizei Mittelfranken gibt überlebenswichtige Tipps und warnt eindringlich - denn 2017 hat es in Mittelfranken so viele tödliche Unfälle gegeben wie noch nie.

Hunderte Biker werden am kommenden Wochenende mit ihren Motorrädern wieder durch Franken fahren. © Federico Gambarini/dpa



Hunderte Biker werden am kommenden Wochenende mit ihren Motorrädern wieder durch Franken fahren. Foto: Federico Gambarini/dpa



Am Dienstag war bereits das erste Opfer der diesjährigen Motorradsaison zu beklagen: Ein Autofahrer übersah beim Überholen auf einer Landstraße bei Herzogenaurach ein entgegenkommendes Motorrad. Dessen 62-jähriger Fahrer hatte keine Chance auszuweichen und verstarb am Unfallort. Es sind Fälle wie diese, die Polizeidirektor Werner Meier vom Präsidium Mittelfranken unbedingt verhindern will. "Wir wollen Motorradfahrer nicht stigmatisieren und sagen: 'Das sind doch alles Raser‘", erklärt er. "Bitte fahrt vernünftig, mit Verstand und Hirn."

Sein eindringlicher Appell hat einen Grund: 2017 mussten 20 Fahrer auf Mittelfrankens Straßen ihr Leben lassen, doppelt so viele wie im Jahr zuvor, so viele wie noch nie in der Region.

Wie konnte es zu einem derartig drastischen Anstieg kommen, obwohl gleichzeitig die Zahl der Unfälle um zwei Prozent gesunken ist? "Ob ein Unfall tödlich endet, hängt vom Zufall ab", erklärt Meier. "Es gibt einen kleinen Kreis, der hemmungslos rast, die Mehrheit tut das nicht."

Was kann die Polizei unternehmen, um Unfälle zu verhindern? "Es gibt in Mittelfranken keine klassischen Motorradausflugsstrecken wie etwa in Oberfranken", so Meier. "Das erschwert die Verkehrsüberwachung." Die Polizei werde sich an Blitz-Marathons beteiligen und an Unfallschwerpunkten kontrollieren.