So schnell (oder langsam) ist das Internet in der Region

Nürnberg im Mittelfeld, Weiden in der Oberpfalz und Schwabach weit vorne - vor 1 Stunde

BERLIN - In der Stadt ist das Internet spitze, auf dem Land lahm? Dieses Klischee stimmt nicht mehr - zumindest wenn man den Daten der Bundesnetzagentur glaubt. Die kleineren Städte der Region erobern sogar deutschlandweit Spitzenplätze.

Experten sind sich einig: Die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen in Deutschland.



Experten sind sich einig: Die Digitalisierung ist eine der größten Herausforderungen in Deutschland. Foto: dpa/Andreas Balk



Beim Upload aus dem Festnetz steht Weiden in der Oberpfalz mit 9,7 Mbit/s im Durchschnitt ganz oben. Das Schlusslicht Brandenburg erreicht nur zwei Mbit/s. Wer Daten schnell via Smartphone hochladen will, sollte nach Schwabach, dort ist die Uploadgeschwindigkeit mit 6,5 Mbit/s deutschlandweit Spitzenwert.

Auch andere fränkische Städte liegen im Ranking weit vorne. Bei den Download-Zahlen aus dem Festnetz siegt Coburg (67 Mbit/s) vor Salzgitter und Landshut. Besonders schnell surft man auch in Hof (20,1 Mbit/s) und Aschaffenburg (18,7 Mbit/s). Die beiden fränkischen Städte stehen mit Spitzenreiter Potsdam (21,3 Mbit/s) bei dem mobilen Downloads auf dem Treppchen.

Bei den größeren Städten sieht es dagegen eher mau aus. Nürnberg (Rang 64 beim Download, 46 beim Upload), Fürth (77 und 38), Erlangen (79 und 80), Bamberg (97 und 89) und Würzburg (61 und 60) landen allesamt im Mittelfeld. So kann man beispielsweise in Coburg Daten mehr als doppelt so schnell herunterladen wie in den vermeintlich größeren Städten Fürth oder Erlangen.

Die Daten stammen von der Bundesnetzagentur. Das Verbraucherportal testberichte.de hat die Mittelwerte der gemessenen stationären und mobilen Download- und Uploadraten in allen 110 kreisfreien Städten Deutschlands ausgewertet. Die angegeben Daten bilden immer den jeweiligen Durchschnitt. Hier lesen Sie die komplette Studie.

