So schön ist der Herbst: Sonne und 21 Grad am Mittwoch

Die nächsten drei Tage erwartet uns Herbstwetter wie aus dem Bilderbuch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ab Mittwoch kann in Franken wieder ordentlich Sonne getankt werden. Doch auch am Donnerstag und Freitag können bei 21 Grad schöne Herbstspaziergänge unternommen werden. Lediglich das Wochenende macht uns einen Strich durch die Rechnung.

Von Mittwoch bis Freitag ist in der Region Sonne tanken angesagt. © Wolfgang Händel



Wind, Regenschauer und graue Wolken haben wir nun endgültig satt. Zum Glück sieht das auch der Herbst so, denn ab Mittwoch erwarten uns laut wetter.de Höchsttemperaturen um die 21 Grad und jede Menge Sonnenschein! Doch der Fränkische Wetterochs fügt am Rande hinzu, dass uns am Morgen eine unschöne Überraschung in Form einer Regenzone aus Baden-Württemberg erwarten könnte. Doch größtenteils bleibt es heiter und sonnig.

So schön geht es auch am Donnerstag und Freitag weiter. Der Wetterdienst von nordbayern.de bleibt optimistisch und prophezeit für beide Tage angenehme 21 Grad und Sonnenschein. Laut dem Wetterochs könnte sich die Sonne zwar hinter einzelnen Wolkenfeldern verstecken, allerdings kann der Regenschirm getrost zu Hause bleiben!

Mit einem Blick auf das Wochenende verfliegt die schöne Herbsttimmung so schnell, wie sie gekommen war: Mit 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit am Samstag und Sonntag sehen die letzten beiden Wochentage laut wetter.com nach einem ziemlichen Reinfall aus. Wer also die schönen Momente der bunten Jahreszeit genißen will, sollte das bis spätestens Freitag tun!

