Anlässlich des 500. Jahrestags des Thesenanschlags von Martin Luther ist der Reformator nicht nur ein Thema in den Kirchen. Wir haben mit bekannten Rothenburgern gesprochen - und sie verraten uns ihren ganz persönlichen Bezug zu Martin Luther.

Wünsch Dir was: Nach den Orsons und Cro eroberte vom Indie-Label Chimperator aus Teesy die Charts. Dass der Sänger, Schrägstrich Rapper, Schrägstrich Songwriter seinen Mix aus Pop, Rap und Soul drauf hat, davon konnte sich das Publikum am Donnerstagabend im E-Werk in Erlangen überzeugen.