Fast jeder Nürnberger kennt das Lager unter der Brücke an der Wöhrder Wiese: Eine Gruppe Obdachloser hatte hier Matratzen ausgelegt und sich den wind- und wettergeschützten Platz wohnlich eingerichtet. Am Mittwoch rückte Sör allerdings mit Baggern und Container an - und räumte das Lager. Unbekannte hatten dort zuvor alles kurz und klein geschlagen.

Eines der 25000 Playmobil-Goldschlägermännchen, welche Schwabach zum 900-jährigen Stadtjubiläum herausgegeben hat, verstaubt nicht im Regal. Stattdessen befindet es sich an der Seite von Felicia Scheibel und Janina Katz auf Weltreise. Was es alles zu sehen bekommt in Dubai, in Australien und in Neuseeland, zeigt folgende Bildergalerie.