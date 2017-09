So war der Tag des offenen Denkmals in der Region

NÜRNBERG - Hunderte Gebäude sind zum internationalen Denkmaltag am Sonntag im Freistaat für Besucher offengestanden. Der Tag des offenen Denkmals stand in diesem Jahr unter dem Motto "Macht und Pracht". Auch in Franken gab es einiges zu sehen.

Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days, die in rund 50 Ländern jedes Jahr im September stattfinden. Die meisten Angebote sind kostenfrei. Hauptsächlich geht es den Veranstaltern darum, historische Gebäude und Orte zu zeigen, die sonst nicht oder nur eingeschränkt für das Publikum zugänglich sind. Vergangenes Jahr besuchten rund vier Millionen Menschen die etwa 8000 geöffneten Denkmäler in ganz Deutschland.

Bilderstrecke zum Thema Prachtbauten und Schlösser: Andrang am "Tag des offenen Denkmals" Unter dem Motto "Macht und Pracht" stand der diesjährige "Tag des Offenen Denkmals". Unter anderem in Nürnberg, Fürth und Heroldsberg stellten Fachkundige die Wahrzeichen der Stadt vor. Ob die Prachtbauten der Hornschuchallee oder das Weiße Schloss - die Besucher nutzen die Gelegenheit, der regionalen Geschichte nahe zu kommen.



