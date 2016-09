Viele Sanierungs- und Ausbau-Projekte konnten auch in den großen Ferien abgeschlossen werden, etwa an der Dürrenhofstraße, an der Kreuzung Uhlandstraße/Grolandstraße oder an der Radmeisterstraße. Doch einige Baustellen werden auch in den nächsten Wochen noch für Staus und Behinderungen sorgen. Ein Überblick.