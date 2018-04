Söder lobt "Witch it" beim Deutschen Computerspielpreis

Neuzugang aus Hamburg triumphiert in gleich drei Kategorien - vor 39 Minuten

MÜNCHEN - Am Dienstagabend wurde zum mittlerweile zehnten Mal der Deutsche Computerspielpreis in München verliehen. In 14 Kategorien wurden inländische Spieleproduktionen ausgezeichnet, die sich sogar gegen internationale Konkurrenz durchsetzen konnten.

Markus Söder und die Sieger in der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel 2018" Tina Heitmann, Christoph Rienäcker, Nils Ohlig und Lukas Köhne vom Hamburger Studio Barrel Roll Games. Der Titel "Witch It" konnte sich in insgesamt drei Kategorien durchsetzen. © Tobias Hase/dpa



Markus Söder und die Sieger in der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel 2018" Tina Heitmann, Christoph Rienäcker, Nils Ohlig und Lukas Köhne vom Hamburger Studio Barrel Roll Games. Der Titel "Witch It" konnte sich in insgesamt drei Kategorien durchsetzen. Foto: Tobias Hase/dpa



Video- und Computerspiele werden schon seit langem nicht mehr nur in Japan oder den USA entwickelt. Auch Deutschland ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht nur einer der wichtigste Märkte weltweit, sondern spielt auch in der Produktion von eigenen Marken mittlerweile weit vorne mit. Seit bereits neun Jahren werden daher auch hierzulande qualitativ hochwertige wie pädagogisch wertvolle Titel beim Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet - jeweils wechselnd in den Standorten Berlin und München.

Da die diesjährige Veranstaltung in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen wurde, ließ sich auch der frischgebackene Ministerpräsident Markus Söder nicht zweimal bitten und übernahm die Preisverleihung für das "Beste Deutsche Spiel 2018". Der mit 110.000 Euro dotierte Preis ging dieses Jahr an das junge Entwicklerstudio Barrel Roll Games aus Hamburg mit ihrem Titel Witch it.

Virtuelle Hexenjagd

Das eigentliche Prinzip des Spiels ist schon altbekannt: Ein Team von Spielern schlüpft in die Rolle von Hexen, die sich auf einer mittelalterlichen Spielfläche vor Jägern verstecken müssen, die wiederum von anderen Spielern gesteuert werden. Hierzu können sie sich in alltägliche Gegenstände verwandeln - etwa Holzfässer, Käselaiber oder Stühle. Die virtuelle Version von "Räuber und Gendarm" ist dabei sehr liebevoll umgesetzt und überzeugt mit kurzweiligem Spielspaß sowie flotten Tempo.

Doch damit nicht genug: Das Hamburger Studio gewann mit seinem Spiel sogar in den Kategorien "Bestes Jugendspiel" und "Bestes Internationales Multiplayerspiel". Damit setzte sich Witch it gegen die internationalen Schwergewichte Monster Hunter World von Capcom und Splatoon 2 von Nintendo durch - beides Millionenseller. Witch It ist für die PC-Plattform Steam erhältlich und kostet rund 15 Euro.

Die Spieler entscheiden

Auch wenn fast alle Kategorien von einer Jury aus Branchenvertretern ausgezeichnet wurden, konnten beim Publikumspreis via Online-Voting auch die Spieler selbst eine Entscheidung treffen. Hier setzte sich am Ende Elex von Piranha Bytes durch, ein Science-Fiction-Rollenspiel im Stile von The Witcher oder Dark Souls. Sämtliche Gewinner von allen Kategorien finden Sie in unserer Bildergalerie.

Bilderstrecke zum Thema Die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2018 Zum bereits zehnten Mal wurde am 10. April der Deutsche Computerspielpreis in München verliehen. Die Gewinner in den 14 Kategorien konnten sich teils sogar gegen internationale Konkurrenz behaupten.



Ausschlaggebend für die Bewertung der Spiele ist dabei nicht der finanzielle Erfolg des Produkts. "Spielspaß, künstlerische Qualität, Innovationscharakter oder der pädagogisch-didaktische Wert der Spiele sind es, die für eine Auszeichnung entscheidend sind", heißt es auf der Webseite des DCP. Ganz ohne Kritk kam der DCP in den vergangenen Jahren aber nicht aus. So wurde etwa 2014 bemängelt, dass durch eine neue Regelung Videospiele mit der Alterseinstufung "Keine Jugendfreigabe" es deutlich schwerer haben, prämiert zu werden. Als 2012 mit Crysis 2 erstmals ein Ego-Shooter ausgezeichnet wurde, distanzierte die CDU/CSU-Fraktion sich von der Entscheidung der Jury und erwägte sogar offen über eine Neubesetzung von ihr.

Insgesamt wurden in diesem Jahr Preisgelder von 560.000 Euro ausgeschüttet. Gastgeber der diesjährigen Verleihung war das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie. Markus Söder betonte bei der Verleihung den hohen Stellenwert der Computerspielindustrie am Standort München. "Das ist eine der Zukunftsbranchen schlechthin", sagte er. "Was hier an Kreativität und Leistungsfähigkeit hintersteckt, ist enorm." Es sei wichtig, dass man in Zukunft positiver über die Branche berichte.

Bilderstrecke zum Thema Controller raus: Das sind die Gaming-Highlights im Frühjahr 2018 Auch wenn nach dem langen Winter endlich die Temperaturen wieder ansteigen und die Sonne nach draußen lockt, erscheinen im Frühjahr jede Menge Games, für die man sich gerne wieder an die Konsole hockt. Die Tipps der Redaktion gibt's in unserer Bildergalerie.



Marco Cabibbo