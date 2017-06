Solala: Sonne und Wolken am Samstag

Am Samstag bleibt es mild - Ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Nach verhältnismäßig kühlen Temperaturen am Freitag schwenkt der Sommer wieder um. Doch am Samstag ist noch Geduld gefragt, der Sonntag und der Start in die neue Woche klingen verheißungsvoller.

Am Samstag kämpft die Sonne mit vielen Wolken, tags darauf soll es sonniger werden. Foto: dpa



Der Samstag wird sonnig, wenn auch nicht wirklich sommerlich. Bei bis zu 22 Grad scheint die Sonne laut wetter.com rund sieben Stunden fleißig vom Himmel herab. Sommerfans dürfen den Sonntag dann aber getrost zu ihrem Lieblingstag küren: Bei bis zu 25 Grad uns viel Sonnenschein steht dem Freibadbesuch nichts mehr im Weg.

Heiß, heißer, Montag, könnte es dann zum Wochenstart heißen. 30 Grad prophezeit der Wetterdienst von nordbayern.de. Der Dienstag soll mit 29 Grad ähnlich hochsommerlich werden. Damit Sie die Hitze gut überstehen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt. Am Dienstagabend erreicht uns laut Wetterochs von Nordwesten her die nächste Kaltfront. Allerdings werden nur wenige und schwache Gewitter erwartet.

Mittwoch und Donnerstag werden mit Werten um die 26 Grad wieder etwas angenehmer - hier und da können sich dann auch mal Wolken vor die Sonne schieben.

