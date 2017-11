Sole und Seehofer: Herrmann zu Gast in Fischbach

Innenminister besucht Autobahnmeisterei und äußert sich auch zu seiner Zukunft - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Die bayerischen Autobahnmeistereien sind gut gerüstet für den Winter, sagt Innenminister Joachim Herrmann. Auf seiner Stippvisite bei der Autobahnmeisterei Fischbach sprach er aber nicht nur über den Winterdienst.

Joachim Herrmann lässt sich von Thomas Rißmann, dem Leiter der Autobahnmeisterei Fischbach, erklären, wie der Einsatz mit Sole funktioniert. Die Düsen (im Vordergrund) können den Einsatz sehr genau dosieren. © Foto: Daniel Karmann/dpa



Am liebsten wäre Joachim Herrmann natürlich ein "normaler" Termin gewesen. Einer, bei dem er als Innen- und Verkehrsminister ungestört über die technischen Neuerungen im bayerischen Winterdienst hätte sprechen können; bei dem er die Leistungen der Autobahn- und Straßenmeistereien hätte würdigen können; bei dem er die "motivierten Frauen und Männer in Orange" hätte loben können.

Doch nachdem der Erlanger als möglicher Konkurrent von Markus Söder im Kampf um die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl ins Gespräch gekommen ist, wusste Joachim Herrmann, dass der Besuch in der Autobahnmeisterei Fischbach kein normaler Termin hatte werden können. Die Fragen der Medienvertreter drehten sich dann auch weniger um die Menge des für den Winterdienst benötigten Salzes und die ausgefeilten Weiterentwicklungen der Streufahrzeuge. Es ging fast ausschließlich darum, wie es bei der CSU weitergeht.

Doch Politprofi Joachim Herrmann lächelte alle Nachfragen freundlich weg und sagte praktisch wortgleich das, was er schon am Abend zuvor im Fernsehen gesagt hatte. Es sei ein Gebot des Respekts und des Anstands, dass er sich in dieser Sache erst äußern werde, wenn Ministerpräsident Seehofer gesprochen habe. Am Sonntagabend also, oder am Montag.

Stattdessen zog er einen orangefarbenen Parka an und ließ sich an einigen Streufahrzeugen zeigen, wie heutzutage mit möglichst wenig Materialeinsatz eine möglichst große Wirkung erzielt wird.

Umwelt und Kasse schonen

Das Zauberwort heißt Sole. Je nach winterlicher Wetterlage wird nämlich nicht mehr trockenes oder angefeuchtetes Salz auf die 23.000 Kilometer an Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen in Bayern aufgebracht. Denn dieses Salz wird vom Fahrtwind der Fahrzeuge in großen Mengen von der Straße gefegt, noch ehe es seine Wirkung entfalten kann. Stattdessen setzen die Streufahrzeuge immer öfter auf Wasser mit hohem Salzgehalt. Im Normalbetrieb kann man so mit 40 Gramm Salz einen Quadratmeter Straße schnee- und eisfrei machen. Ein Bruchteil früherer Mengen. "So werden Umwelt und Staatskasse geschont", so Herrmann.

Trotzdem ist der Freistaat auf alle Eventualitäten vorbereitet. Im Sommer wurden 600.000 Tonnen Salz gebunkert. Das ist mehr als doppelt so viel, wie in einem normalen Winter benötigt werden. Doch niemand weiß, wie der Winter 2017/18 wird. Und eine Situation wie 2010/11, als deutschlandweit die Salzvorräte für den Winterdienst aufgebraucht waren und Nachschub sich nur noch aus Osteuropa und Nordafrika beschaffen ließ, soll sich nicht wiederholen.

Bayernweit hat der Freistaat 600 eigene Winterdienstfahrzeuge im Einsatz. Dazu kommen 650 weitere Lkw, die von privaten Unternehmen gefahren werden, und natürlich noch die ungezählten Fahrzeuge, die im Auftrag von Städten und Landkreisen im Einsatz sind. Doch alleine seine Leute hätten in der vergangenen Wintersaison 8,5 Millionen Kilometer zurückgelegt, um die großen Verkehrswege befahrbar zu halten, lobte Herrmann. Das heißt: "elfmal zum Mond und wieder zurück."

Robert Gerner