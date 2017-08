Sommer-Comeback: Hoch "Nilüfer" heizt ein

Der Donnerstag bringt bis zu 30 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Sommer feiert noch einmal ein Comeback. Bis zu 30 Grad und Sonnenschein erwarten uns am Donnerstag. Danach wird es schwülheiß und es kommt zu vereinzelten Gewittern in der Region.

Sonnenanbeter aufgepasst: Zur Wochenmitte erwarten die Region Temperaturen um die 30 Grad! © dpa



Sonnenanbeter aufgepasst: Zur Wochenmitte erwarten die Region Temperaturen um die 30 Grad! Foto: dpa



Laut wetter.de bringt Hoch "Nilüfer" die nächsten fünf Tage ordentlich Wärme mit nach Deutschland: Zum Ende der Woche könnte das Thermometer die 30-Grad-Marke erreichen.

Der Dienstag kommt zunächst aber mal ganz ähnlich daher wie der Montag. Der Morgen beginnt frisch, aber im Laufe des Tages zeigt sich oft die Sonne, sodass die Temperaturen laut dem Wetterdienst von nordbayern.de auf bis zu 23 Grad ansteigen. Am Mittwoch klettern die Temperaturen dann wieder auf bis zu 26 Grad. Laut wetter.de hält die Sonne auch an diesem Tag den Regen erfolgreich in Schach.

Auch am Donnerstag lässt die Wärme nicht nach: Der Wetterochs meldet schwülwarmes Wetter für die Region und macht Hoffnung, dass es bei Sonnenschein bis zu 30 Grad warm werden könnte. Allerdings kann es vereinzelt auch zu leichten Gewittern und Schauern kommen.

In Fürth sind die Menschen immer noch damit beschäftigt, die Schäden des verheerenden Unwetters vom vergangenen Freitag zu beseitigen. Da braut sich am Himmel über der Region wieder etwas zusammen, das sich ausgerechnet am nächsten Freitag schon wieder entladen könnte: Das kündigen zumindest zwei graue Regenwolken beim Wetterdienst von nordbayern.de an. Bei bis zu 27 Grad bleibt es jedoch sommerlich warm.

Der August zeigt diese Woche noch einmal was so in ihm steckt, denn Samstag bewegen sich die Temperaturen laut wetter.com immer noch um die 31 Grad!

nb