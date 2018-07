Sommer gibt weiter Vollgas - Abkühlung erst am Donnerstag

Am Mittwoch klettert das Thermometer auf traumhafte 30 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bis zur Mitte der Woche bleibt Franken von der Sonne verwöhnt. Bei 25 bis 30 Grad ist da bestes Freibad-Wetter garantiert. Doch am Donnerstag ziehen Regenwolken und Gewitter über die Region hinweg. Zum Glück behelligen sie uns nicht lange.

Schön am See den Sonnenaufgang genießen: Der Donnerstag ist ein kleiner Ausreißer, ansonsten wird die Woche herrlich sommerlich. © Bodo Marks/dpa



Die Woche geht sommerlich weiter: Der Dienstag erreicht laut wetter.de Höchstwerte von 26 Grad. Regen gibt es nicht, dafür aber mehr als 14 Sonnenstunden, die einen Besuch im Freibad allemal lohnenswert machen.

Auch am Mittwoch vermeldet der Wetterochs keinen Regen - ganz im Gegenteil: Schwache Westströmungen treiben schwüle Luftmassen aus Frankreich zu uns nach Franken. Das lässt die Temperaturen bis auf 30 Grad ansteigen. Einen Überblick über Freibäder und Badeseen in der Region finden Sie in dieser Karte:

Der Donnerstag zeigt sich laut wetter.com bei bis zu 29 Grad zunächst genau so sommerlich. Ab den Nachmittagsstunden kann es allerdings vermehrt Wolken und Regenschauer geben, die Regenwahrscheinlichkeit steigt zeitweise auf bis zu 80 Prozent. Abends können dann laut dem Wetterdienst von nordbayern.de Gewitter anrücken.

Laut dem Wetterdienst auf nordbayern.de erwartet uns am Freitag dann durchgehend Regen. Morgens, mittags und abends sind Schauer möglich. Das Thermometer klettert auf maximal 24 Grad.

Mit dem nassen Wetter ist es aber laut wetter.de bereits am Samstag schon wieder vorbei: Die Regenwolken verschwinden vom Radar und es wird wieder durchgehend sonnig. Bei durchschnittlich 26 Grad wird der feuchte Vortag schnell wieder vergessen sein.

Am Sonntag dann klingt die Woche gleich in mehrerlei Hinsicht sommerlich aus: Ausgerechnet in den Abendstunden wird es am wärmsten: 28 Grad sind die Höchsttemperaturen, zwischen 17 und 23 Uhr sinkt die Gradanzeige außerdem nicht unter 20. Außerdem bleibt es regenfrei.

