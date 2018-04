Sommer im April: Freitag winken bis zu 28 Grad

Bis Samstag erwarten uns nur noch tolle Temperaturen und Sonnenschein - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Wenn das nicht mal sonnige Aussichten für die Woche sind: Keine Wolken, kein Regen - und Temperaturen weit über 20 Grad. Am Freitag kann es sogar bis zu 28 Grad warm werden. Freibad-Wetter im April!

Nicht nur Kinder, die nun endlich wieder die Spielplätze bevölkern, freuen sich über warmen Temperaturen. © Hans-Joachim Winckler



Nicht nur Kinder, die nun endlich wieder die Spielplätze bevölkern, freuen sich über warmen Temperaturen. Foto: Hans-Joachim Winckler



Am Mittwoch legt das Frühlingswetter laut Wetter.de richtig los: Uns erwarten bis zu 22 Grad und keine einzige Regenwolke am Himmel. Die Sonne gibt alles und scheint etwa elf Stunden lang - genügend Zeit also für einen Spaziergang, ein Sonnenbad oder ein bisschen Gartenarbeit.

Wer übrigens sein eigenes Blumenmeer im Garten anlegen oder diesen in eine Oase der Idylle verwandeln möchte, kann sich von der Landesgartenschau in Würzburg Anregungen holen:

Bilderstrecke zum Thema Bilder: Es grünt und blüht auf der Würzburger Landesgartenschau Der Startschuss für die Landesgartenschau in Würzburg ist gefallen. Bis 7. Oktober erwartet die Besucher auf dem 28 Hektar großen Areal ein abwechslungsreiches Programm. Hier einige Impressionen von ersten Ausstellungstag.



Auch am Donnerstag dürfte es dann sommerlich weitergehen: Der Wetterdienst von nordbayern.de geht von Traum-Temperaturen von bis zu 26 Grad und Sonne pur aus. Bei solchen Aussichten dürfen die kurzen Hosen und Kleider schon mal wieder aus dem Schrank geholt werden.

Und auch der Freitag und Samstag bekommen volle Punktzahl: Drei wolkenlose Sonnen scheinen auf der Wetterkarte von nordbayern.de. Dabei bleibt es bei bis zu 25 Grad am Samstag und sogar bis zu 28 Grad am Freitag wunderbar warm und trocken.