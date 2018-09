Sommer, Sonne, Schwimmbadfeeling: 30 Grad am Mittwoch

Erst am Donnerstag könnte es wieder abkühlen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitten im September ist der Sommer wieder zurückgekehrt. Am Donnerstag kühlt es zwar noch einmal kurz ab, aber an den anderen Tagen scheint die Sonne. Die perfekte Zeit also für ein letztes Mal Eis essen, schwimmen gehen oder grillen.