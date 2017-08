Sommerfeeling bis Mittwoch - danach folgt die Abkühlung

Regenschauer und Gewitterwolken folgen ab Donnerstag - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Zum Ende des Monats wird es noch mal richtig heiß - zumindest bis Mittwoch. Der Wochenanfang glänzt mit sommerlichen Bestnoten und kommt ganz ohne Regen aus. Erst ab Donnerstag machen sich wieder dunkle Wolken breit - das kommende Wochenende dürfte komplett ins Wasser fallen.

Bis Mittwoch heißt es: Sommerwetter genießen! Foto: Daniel Karmann/dpa



Der August verabschiedet sich versöhnlich und gewährt den Franken bestes Sommerwetter. Das bestätigt der fränkische Wetterochs: "Am Dienstag und Mittwoch ist es heiter oder sogar wolkenlos und niederschlagsfrei."

Auch beim Wetterdienst von nordbayern.de zieren am Dienstag und am Mittwoch drei Sonnensymbole die Tagesprognosen. Regnen soll es nicht - wer sich nach einer Abkühlung sehnt, der muss entweder mit dem Griff in den Kühlschrank oder dem Gang ins Freibad vorliebnehmen.

Nach heißen 28 Grad am Dienstag knackt der Mittwoch die 30-Grad-Marke - 10,5 Sonnenstunden machen den Tag zum Wochen-Höhepunkt.

Denn bereits am Donnerstag folgt eine unschöne Überraschung. Schon am Morgen besteht Gewittergefahr. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de satte 60 Prozent. Wetter.com packt sogar noch was obendrauf, dort beträgt die Wahrscheinlichtkeit sogar 85 Prozent, dass es nass wird. Und laut dem Wetterportal wartet ein unschönes Wochenende auf uns: Von Freitag bis Sonntag Regen bei Temperaturen um die 16 Grad. Von daher heißt es: Raus und das Sommerwetter bis Mittwoch in vollen Zügen genießen.

