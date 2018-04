Sommerhitze im April: Satte 28 Grad am Freitag

Das Wochenende erinnert eher an Juli als April - Ab Montag wird es kühler - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - So richtig mag man es beim Blick auf den Kalender gar nicht glauben - sommerliche Temperaturen Mitte April. Aber es ist wahr, ab Freitag stattet der Sommer Franken und der Oberpfalz einen Besuch ab, zumindest vorübergehend.

Erst am Samstag öffnet das erste Freibad in Nürnberg - bis dahin lassen sich die sommerlichen Temperaturen beispielsweise gut am Wöhrder Seen genießen. © Michael Matejka



Donnerstag gibt die Sonne richtig Gas: Wetter.com geht von Traum-Temperaturen von bis zu 25 Grad und wolkenlosem Himmel aus. Bei solchen Aussichten gehören kurze Hosen schon mal zum Dresscode und sensible Hauttypen sollten die Sonnencreme nicht vergessen.

Mehr Sonne geht nicht - lautet die Devise auch am Freitag. 14 Stunden Sonne und laut Wetterdienst von Nordbayern bis zu 28 Grad. Wer da sofort an Badespaß denkt, muss allerdings etwas kreativ werden. Zwar öffnet das Nürnberger Westbad wegen der sommerlichen Temperaturen schon verfrüht am Samstag, doch Freitag sind noch alle Bäder in der Stadt dicht. Eine echte Alternative ist da doch der Badesee, ein Grillabend oder ein Event aus unseren Wochenendtipps:

Doch nicht nur der Freitag zeigt sich von seiner besten Seite, auch der Samstag wird sommerlich. Laut fränkischem Wetterochs steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu 27 Grad und es bleibt definitiv trocken. Dieser Prognose haben auch die anderen Wetterdienste nichts entgegenzusetzen, wohin man schaut, gibt es nur ein Symbol: die Sonne! Auch das ist also ein guter Tag für einen Ausflug ans Wasser:

Der Sonntag wird mit rund 24 Grad etwas kühler, dennoch steht Badespaß oder Grillabend bei null Prozent Regenwahrscheinlichkeit nichts im Wege. Wer frei hat, sollte das Wochenende der Superlative unbedingt genießen, denn ab Montag erwartet uns dann der April, so wie wir ihn eigentlich kennen.

Wetter.com geht am Montag von maximal 22 Grad aus, Regenschauer sind durchaus möglich. Der Dienstag wird dann ziemlich ungemütlich: 16 Grad, maximal vier Stunden Sonne und eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Doch diese Prognosen können die Franken und Oberpfälzer erst einmal verdrängen - und sich einfach getrost auf das sommerliche Wochenende konzentrieren.