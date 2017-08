Sommerliche Achterbahnfahrt: Erst Sonne, dann Gewitter

Bis Mittwoch bleibt es warm und schön - und dann wird es ungemütlich - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Das Wetter bietet zum Monatsende hin nochmal alles: Am Mittwoch bringt uns die Sonne bei bis zu 31 Grad ins Schwitzen, während am Donnerstag heftige Gewitter und Regen auf die Region zurollen.

Ab Donnerstag zieht eine Schlechtwetterfront über die Region: Schwere Gewitter und ein drastischer Temperatursturz sind die Folge. Foto: Olaf Weinmann



Laut wetter.de verwöhnt uns der August am Mittwoch nochmal richtig schön mit Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 30 Grad. Also nochmal ab ins Freibad oder an den Badesee, viel schöner kann der Sommer eigentlich kaum werden!

Der Mittwoch bleibt allerdings der Höhepunkt der Woche, denn danach geht es erstmal bergab mit dem schönen Wetter: Bereits am Donnerstag folgt eine unschöne Überraschung, da schon am Morgen Gewittergefahr besteht. Wetter.de warnt sogar vor schweren Gewittern, Hagel und vielen Blitzen. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt laut dem Wetterdienst von nordbayern.de satte 60 Prozent. Die Tempereaturen bleiben mit bis zu 26 Grad jedoch wieterhin sommerlich.

Der Freitag lässt uns dann sofort wissen, dass er nicht mehr zum August, sondern schon zum September gehört: Der Wetterochs warnt vor großen Niederschlagsmengen, die Quecksilbersäule im Thermometer fällt auf 16 Grad - vorerst dürfte es das mit den hochsommerlichen Temperaturen gewesen sein.

Und am Samstag folgt dann das große Frösteln: Wetter.com meldet 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und die Temperaturen können auf bis zu 10 Grad sinken.

Der Blick auf das Wetter in Europa bei Wetter.de verrät: Am Wochenende ist Deutschland der Nordpol Europas, niedrigere Temperaturen als bei uns hat es einzig in Skandinavien. Der Herbst ist nicht mehr fern.

