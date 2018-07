Sommerliches Wochenende bringt Hitze und Gewitter

NÜRNBERG - Der Blick auf den Wetterbericht lässt am Wochenende eigentlich nur Positives vermuten: Die Experten kündigen viel Sonnenschein und hohe Temperaturen an. Über Teilen der Region können sich allerdings Unwetter zusammenbrauen.

Das Wochenende bringt Hitze, viele Sonnenschein - aber auch vereinzelte Gewitter. © Erhard Prölß



Der Samstag ist mit Temperaturen um die 28 Grad und viel Sonnenschein ein richtiger Sommertag. Wie wetter.de meldet gibt es bis zu 11,5 Sonnenstunden. Allerdings nicht in der ganzen Region: Für die Gegend rund um Weißenburg hatte der Deutsche Wetterdienst für den Nachmittag eine Warnung vor starken Gewittern mit Sturmböen herausgegeben. Auch der Wetterochs warnt vor Wärmegewittern, die sich vor allem am Sonntag und Montag fortsetzen können.

Wer noch nach Beschäftigung für dieses Sommerwochenende sucht, wird eventuell hier fündig:

Am Sonntag meldet der Wetterochs sommerliches Wetter mit Temperaturen von bis zu 29 Grad. Doch auch dieser Sommertag könnte getrübt werden: Vor allem in den Nachmittagsstunden sind Gewitter nicht auszuschließen. Auch wetter.de prognostiziert in den Mittagsstunden eine Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 85 Prozent. Der Wetterdienst von nordbayern.de ist am Sonntag hingegen gnadenlos optimistisch: Dreimal dasselbe Symbol zeigt die Wetterkarte - die Sonne. Von Regen ist hier keine Rede.

Für den Beginn der neuen Woche hat der Wetterdienst jedoch nur mäßig gute Nachrichten: Wolken mit Regentropfen lösen am Montag das Sonnensymbol ab Mittag ab, bei bis zu 26 Grad könnte es schwül-warm werden. Am Dienstag tut sich wenig, heiter bis wolkig, bei bis zu 27 Grad, sagt der Wetterochs voraus. Und auch an diesem Tag sind Regenschauer ein ständiger Begleiter.

