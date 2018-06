Sommerpause: Regnerisches und kühles Wochenende

NÜRNBERG - Sommerpause zum Deutschlandspiel und dem DTM-Rennen auf dem Norisring? Leider sieht es ganz danach aus. Doch wir müssen nur bis zum Montag durchhalten, denn dann kommen der Sommer und die heißen Temperaturen langsam aber stetig zurück.

Regen und dunkle Wolken werden uns am Samstag nach den anfänglichen Sonnenstrahlen begleiten. Und auch am Sonntag wird es nicht viel besser werden. © Sebastian Gollnow/dpa



Der Samstag gleicht fast haargenau seinem Vortag. Erst scheint noch ab und zu die Sonne, dann werden die Wolken allmählich zahlreicher. Vereinzelt soll es laut dem Wetterdienst von nordbayern.de ein paar Regentropfen geben, inbesondere am Nachmittag. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 15 und 17 Grad ein. Mit starken Böen muss laut wetter.de immer noch gerechnet werden. Wer Fußball- statt Motorsportfan ist, und das Deutschland-Schweden Spiel heute Abend trotzdem außer Haus genießen will, kann sich hier noch nach dem richtigen Public Viewing umsehen:

Auch der Sonntag gibt Sommer- und Sport-Fans leider keinen Grund zum Jubeln: Beim Wetterdienst von nordbayern.de zieren drei Wolken-Sonnen-Symbole die Tagesprognose, wobei die Wolken jedoch deutlich überwiegen werden. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt auf rund 60 Prozent. Doch trotz Sommer-Pause gibt es am Wochenende allerhand Events und Aktionen, die in der Region vor die Tür locken:

Startet die neue Woche dann endlich wieder mit Sommergefühlen? Naja, ein bisschen: Am Montag zeigt sich die Sonne den ganzen Tag immer mal wieder zwischen den Wolken. Bei bis zu 21 Grad wird es ganz langsam wieder sommerlicher. In Bezug auf die darauffolgenden Tage bleibt der Wetterochs weiterhin optimistisch und ist sich sicher, dass wir bis Mitte nächster Woche wieder an der 30-Grad-Marke kratzen.