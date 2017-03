Sonne ade: Der Sonntag wird kühl und grau

Das schöne Samstagswetter verzieht sich - Ab Montag wieder regnerisch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Samstag hat uns noch mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonne verwöhnt. Am Sonntag wird es leider schon wieder kühler. Zum Wochenstart kann es dann sogar richtig ungemütlich werden.

Die nächsten Tage wird es nicht nur wolkig, sondern auch regnerisch - und es kann sogar zu Gewittern kommen. © News5



Der Sonntag wird wechselhaft! Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Der fränkische Wetterochs geht auch von bewölktem Wetter aus und sagt ein Regengebiet vorraus, das Franken streift. Um die Mittagszeit wird es am wärmsten mit 10 Grad und vereinzelten Sonnenstrahlen.

Das Kachelmannwetter berichtet von bis zu 12 Grad vorraus. Am Abend erreicht das Wolkentrüb seinen Höhepunkt und die einzelnen Sonnenstrahlen verschwinden.

Rechtzeitig zum besser werdenden Wetter am Wochenende haben wir auch wieder die passenden Freizeittipps parat:

In der Nacht auf Montag bleibt es ungemütlich. Es kündigen sich im Nürnberger Stadtgebiet Regenschauer an, die den ganzen Tag prägen werden. Laut Wetterochs kommt zwischen Montag und Mittwoch feuchte Luft vom Nordatlantik Richtung Franken. "Maximal werden 4 bis 7 Grad erreicht". In der Nacht fallen die Temperaturen auf 0 bis 3 Grad. Tagsüber beruhigt sich die Lage dann aber wieder. Jedoch bleiben die Temperaturen wohl zwischen 2 bis 6 Grad und die Wolkendecke bleibt relativ geschlossen.

Der Dienstag kündigt sich am Morgen auf fast allen Portalen bewölkt und mit vereinzelten Schauern an. Gegen Mittag wird es dann sonniger - bleibt aber dennoch bei 4 bis 6 Grad. Laut wetterochs kann es abends oberhalb der 400-Metermarke zu leichten Schneeflocken kommen.

Am Mittwoch wird es in der Region schon deutlich frühlingshafter: Durchgehend kündigt sich die Sonne an. Jedoch bleibt es bei um die 8 Grad.

Gegen Abend und in der Nacht kann es zu vereinzelten Schauern und Temeperaturen zwischen 4 und 6 Grad kommen.