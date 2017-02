Sonne am Donnerstag: Frühling gibt ein kleines Gastspiel

Plusgrade und Sonnenschein verwöhnen die Region - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Ein klarer Himmel mit vielen Stunden Sonnenschein verwöhnt uns am Donnerstag. Der Frühling gibt ein kleines Gastspiel und beschert uns bis zu 11 Grad, bevor ein eher durchwachsener Freitag ansteht.

Nürnberg kann sich auch am Donnerstag auf einige Sonnenstunden freuen. © Michael Matejka



Nürnberg kann sich auch am Donnerstag auf einige Sonnenstunden freuen. Foto: Michael Matejka



Bis zum Frühlingsanfang sind es noch einige Wochen hin, jedoch zeigt sich der Donnerstag von seiner besten Seite. Viele sonnige Stunden und milde Südwestluft sorgen für ein angenehmes Klima.

Verantwortlich dafür ist Hoch "Erika", das weiter viel Sonnenschein in die Region bringt. Bei bis zu 11 Grad erlebt Franken am Donnerstag einen freundlichen und milden Tag mit kaum Wolken am Himmel. Laut wetter.de können wir uns auf neun Sonnenstunden freuen. Nachts wird es bei klarem Himmel aber noch einmal kühl, das Thermometer zeigt voraussichtlich frostige -3 bis -6 Grad an.

Dann fallen die Temperaturen allerdings am Tage erneut. Am Freitag sind tagsüber höchstens 6 Grad drin. Außerdem soll es vor allem am Vormittag und gegen Abend Regen geben.

milde Südwestluft um die Ohren, die uns schon einen gefühlten Frühling bescheren wird

(Quelle: www.wetter.de) erwarten uns einige Wolken und ein eher durchwachsener Tag laut dem fränkischem Wetterochs. Gelegentlich kann es zu Regen kommen. Nürnberg kann sich auch am Donnerstag auf einige Sonnenstunden freuen. © News5/Grundmann

Nürnberg kann sich auch am Donnerstag auf einige Sonnenstunden freuen. Foto: News5/Grundmann



Am Samstag bleibt es durchwachsen, bei gelegentlichem Durchbruch einiger Sonnenstrahlen. Die Temperaturen bleiben bei 7 Grad. Erst am Sonntag wird es wieder konstant sonnig und der Frühling kommt zurück. Dazu weht eine leichte Brise aus Westen.