Sonne am Sonntag - und dann kommt das "Kälte-Ei"

Sonntag bleibt es heiter und trocken - Zum Wochenstart wird es frostig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Handschuhe, Mütze, dicke Jacke - diese Sachen schlummerten lange im Schrank. Doch ab kommender Woche ändert sich das. Während die Höchsttemperaturen am Sonntag noch bei sieben Grad liegen, könnte es am Montag schon den ersten Schneeregen in der Region geben.