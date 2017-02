Sonne bleibt am Wochenende Mangelware

Erst ab Montag erwarten uns Sonnenschein und milde Temperaturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch am Wochenende geht es weiter trüb zu, die Sonne traut sich nicht so recht hinter der dichten Wolkendecke hervor. Erst zu Beginn der neuen Woche beglückt sie uns mit ihrem wärmenden Antlitz. Außerdem wandert das Thermometer dann nach oben.

Das Wochenende bleibt weiter trüb. Die Sonne versteckt sich derzeit noch hinter einer dicken Wolkendecke. Erst Anfang der neuen Woche, beglückt sie uns wieder mit ihrem Anlitz. © Günter Distler



Am Freitag erwarten uns Temperaturen um die 2 bis 5 Grad. Jedoch bleibt es den ganzen Tag über stark bewölkt, dafür aber trocken, wie der Wetterdienst von nordbayern.de vorhersagt.

In der Nacht zu Samstag streift uns ein Tief, das von Südwesten über Frankreich zieht. Wie der fränkische Wetterochs prognostiziert, könnte hier und dort etwas Schneegriesel oder Nieselregen fallen, ansonsten soll es niederschlagsfrei bleiben. Tagsüber steigt das Thermometer auf 1 Grad.

Am Sonntag weht der Wind wieder aus Südost und bringt mildere Luftmassen in die Region. Der Wetterochs glaubt, dass sich die Wolken erst am Montag allmählich auflösen: Im Klartext heißt das, auch das Wochenende bleibt eher trüb, zur neuen Woche wird es dann aber freundlicher. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und maximal 6 Grad. Außerdem erwarten uns an diesem Wochenende gleich zwei Naturschauspiele am Himmel.

Wer noch keine Pläne für die nächsten Tage hat, kann sich von unseren Wochenendtipps inspirieren lassen.

Der Wochenstart am Montag setzt die milden Temperaturen fort. Bei maximal 6 Grad wird es sonnig. Der Dienst wetter.de sagt schwachen Wind vorher, der aus Nordost weht. Abends sinkt das Thermometer auf -1 Grad.