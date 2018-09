Sonne macht Pause: Wolken und Regen am Donnerstag

Freitag ähnlich trüb - Wochenende wieder sonniger - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstag und am Freitag zieht sich die Sonne größtenteils zurück - hier und da werden auch Regenschauer erwartet. Doch schon am Wochenende wird es wieder wärmer und allgemein freundlicher werden.