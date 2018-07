Sonne macht Sommerpause: Zwei Tage Dauerregen

NÜRNBERG - Auch die Sonne macht mal Sommerpause: Eventuell könnte es am Mittwoch sogar gewittern und am Donnerstag recht windig werden. Zum Wochenende hin ist dann schon wieder Besserung in Sicht.

In den nächsten Tagen sollte man das Regencape besser immer dabei haben: Für den Mittwoch und Donnerstag werden Schauer und Wind vorhergesagt. © Julian Stratenschulte/dpa



Sie fühlen sich zur Zeit schnell müde und haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren? Keine Sorge, das liegt am Wetter. Durch den Mix aus Hitze, Regen und schwüler Luft können unsere Körper aktuell nicht das leisten was sie sollten, meldet der Wetterdienst von nordbayern.de.

Am Mittwoch bleibt es größtenteils bewölkt und regnerisch. Auch mit Gewittern ist laut dem Wetterochs zu rechnen, allerdings kann man vorher nicht genau sagen, wo sie auftreten. Immerhin bleiben die Temperaturen bei angenehmen 22 Grad.

Der Donnerstag geht wetter.com zufolge genauso grau und wolkenverhangen weiter, allerdings kann gelegentlich auch die Sonne zum Vorschein kommen. Entsprechend bleibt es auch an diesem Tag mild bei circa 22 Grad. Mit Regen muss durchaus gerechnet werden, mittags wird es voraussichtlich sehr windig.

Am Freitag ist aufatmen angesagt: Dann meldet sich die Sonne zurück, verspricht wetter.de. Mit 27 Grad wird das Wochenende sonnig-sommerlich eingeläutet - die Wolken verschwinden und die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering. Einem Freibadbesuch stünde also nichts mehr im Wege.

Am Samstag ist der Sommer dann wieder mit viel Sonne und Badewetter zurück, verkündet der fränkische Wetterochs. Bei 28 Grad kann man sich einen schönen Tag machen. Nachts können die Temperaturen allerdings auf zehn Grad herabfallen - es empfiehlt sich, beim Weggehen oder für den Biergarten einen leichten Pulli einzupacken.

Der Sonntag bleibt ganztags sonnig und trocken, sagt wetter.de voraus. Die Temperaturen erreichen dabei maximal 26 Grad - perfektes Wetter für einen Sonntagsausflug in der Region.