Sonne oder Gewitter? Uneinigkeit bei Wetterdiensten

Für das Wochenende sollte man sowohl Badehose als auch Regenschirm einpacken - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Das erlebt man in der Region auch nicht alle Tage. Die deutschen Wetterdienste sind sich über das anstehende Wochenende uneinig. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schauer und Gewitter voraussagt, prophezeit wetter.com bestes Sommerwetter mit steigenden Temperaturen bis zu 30 Grad.

Der Freitag startete sonnig. Laut wetter.com soll das über den ganzen Tag so bleiben. Bis in den Nachmittag herrscht bei etwa 29 Grad perfektes Badewetter. Für das Wochenende gehen die Meinungen aber auseinander, die Prognosen der Wetterdienste sind vollkommen unterschiedlich.

Während der DWD eindrücklich vor starken Gewittern und Schauern am Samstag warnt, sagt wetter.com allen Mittelfranken ein trockenes und vor allem heißes Wochenende voraus. Auf bis zu 30 Grad sollen die Temperaturen in der Metropolregion ansteigen. Das bedeutet: Am besten Badehose und Regenschirm einpacken und für alle Eventualitäten gewappnet sein. Doch egal ob Sonne oder Regen, wir haben für euch genügend Wochenendtipps zur Auswahl:

Ganz Forchheim fiebert dem Beginn des Annafests entgegen. Am Freitag ist es nun soweit. Etwas kleinere Bierfeste steigen aber auch in einigen Nürnberger Stadtteilen sowie in Unterasbach. Ein Triathlon in Erlangen und der Gourmetlauf in Fürth gehen ebenfalls an diesem Wochenende über die Bühne. Das Klassik Open Air im Luitpoldhain steht dann am Sonntag auf dem Programm. Diese und viele weitere Tipps finden Sie in den dieswöchigen Veranstaltungshinweisen.