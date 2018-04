Sonne pur: Traumhaftes Frühlingswetter am Sonntag

NÜRNBERG - Zum Abschluss des Nürnberger Frühlings-Volksfestes strahlt die Sonne und beschert uns Temperaturen von bis zu 23 Grad. Das sollten wir genießen, denn der Montag wird weniger freundlich.

Ein frühlingshaftes Wochenende: Kaum scheint die Sonne, zieht es die Menschen ins Freie. © Marijan Murat/dpa



Am Sonntag legt die Sonne, so verrät es der Wetterochs, noch einmal eine Schippe drauf, die Temperaturen übersteigen die 20-Grad-Marke. Wem es bei voraussichtlichen Höchstwerten um die 23 Grad bereits zu warm ist, der darf sich über den frischen Wind freuen, der aus wechselnden Richtungen zu erwarten ist. Ideales Wetter also für alle, die einen unserer zahlreichen Freizeittipps angehen möchten:

Zum Wochenstart am Montag zieht sich die Sonne erstmal zurück und macht Platz für graue Wolken. Es bleibt mit Werten um maximal 18 Grad, so die Vorhersage auf wetter.com., zwar angenehm warm, den ganzen Tag über ist jedoch mit Regen zu rechnen. Spätestens am Abend wird es dann überall nass.Die Kaltfront wird von schwachem Wind begleitet.

Am Dienstag sieht es dann schon wieder besser aus: Nach morgendlichen Nebenfeldern wird es zur Mittagszeit hin wieder sonnig bei rund 21 Grad. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de auf 20 Prozent. Am Mittwoch wird das Wetter sogar noch einen Ticken sommerlicher: Uns erwarten bis zu 23 Grad und absolut keine einzige Regenwolke am Himmel. Die Sonne gibt alles und scheint 13 Stunden lang.

Der Donnerstag hat großes Potential zum Lieblingstag von Sommer-Fans zu werden: Der Nordbayern.de-Wetterdienst geht von Temperaturen von bis zu 26 Grad und Sonne pur aus. Bei solchen Aussichten dürfen die kurzen Hosen und Kleider schon mal wieder aus dem Schrank geholt werden.

Die sommerlichen Temperaturen sind aber keineswegs normal für den Monat April. Laut fränkischem Wetterochs liegen sie "gigantisch über den langjährigen Mittelwerten." Die Höchsttemperaturen für diese Jahreszeit liegen normalerweise bei etwa 14 Grad.