Sonne satt: 20 Grad am Mittwoch und Wochenende

Nur der Donnerstag wird etwas frischer und veregneter - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Endlich hält der Frühling Einzug in Franken und bringt viel Sonnenschein und warme Temperaturen mit: Der Mittwoch und das Wochenende locken bei bis zu 20 Grad nach draußen - Sonnenbrille unbedingt mitnehmen!

Nicht nur die Menschen werden von der Frühlingssonne ins Freie gelockt, auch der kleine Zitronenfalter hat es sich auf einer Blüte bequem gemacht. Foto: Monika Skolimowska/dpa



Schon der Dienstag hat uns frühlingshafte Temperaturen beschert, der Mittwoch gibt dann richtig Gas: Das Thermometer klettert tagsüber auf bis zu 22 Grad. Nur die Schauer- und Gewitterwarnungen im Laufe des Nachmittags trüben die Stimmung etwas. Der Wind frischt dann in Böen stark bis stürmisch auf, so sagt es der Wetterochs voraus.

Bevor das jedoch der Fall ist, lohnt sich vielleicht noch der Besuch am Nürnberger Volksfest. Am ersten Abend haben wir bereits imposante Bilder gesammelt.

Der Donnerstag zeigt sich bei kühlen 8 bis 14 Grad dann etwas verregnet. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de wird die Sonne häufig von Wolken verdeckt.

Doch schon am Freitag soll es wieder bergauf gehen: Drei regen- und wolkenlose Sonnensymbole zieren das Wettermodell von nordbayern.de, genau so wie am Samstag. Dann sind auch wieder bis zu 20 Grad möglich, die Lust auf ein frühlingshaftes Wochenende im Freien machen.

