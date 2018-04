Sonne satt! Der Frühling zeigt sich von seiner besten Seite

Das Wochenende verwöhnt uns mit herrlichen Temperaturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Sonne strahlt, das vielleicht erste Eis des Jahres schmeckt, und viele Blumen blühen bereits: Ein Frühlingswochenende wie aus dem Bilderbuch. Also, nichts wie raus - und die Sonnencreme nicht vergessen!

Morgens frostig kalt, tagsüber frühlingshaft warm: Man merkt deutlich, dass der April das aktuelle Wetter gehörig durcheinander bringt. Foto: Uwe Zucchi/dpa



Auch wenn man geradezu euphorisch das strahlende Wochenende herbeisehnt: Nachtschwärmer sollten aufpassen, denn in der Nacht fallen die Temperaturen noch einmal in den besonders kalten Bereich. Bei sternenklarem Himmel steht das Thermometer laut Wetter.com bei frostigen 2 Grad. Wer die Nacht ohne Frostbeulen übersteht, kann sicher was mit unseren Wochenendtipps anfangen:

Bilderstrecke zum Thema Bierchen, Bühnchen, Frühlingslauf: Die Wochenendtipps Endlich ist er da, der Frühling! Die Sonne taut unsere Herzen auf und macht große Lust, die zwei freien Tage außerhalb der heimischen vier Wände zu verbringen. Neben dem obligatorischen Eisdielenbesuch legen wir allen das Kneipenfestival in Gostenhof ans Herz. Außerdem hätten wir da noch eine tolle Zaubershow im Angebot und den Auftritt zahlreicher Rock-Größen in der Arena.



Am Samstag sieht es noch recht ähnlich aus, erst gegen Mittag ist mit zweistelligen Werten zu rechnen. Der Höchstwert wird sich aller Voraussicht nach auf 18 Grad belaufen, wobei der Wetterochs auch von theoretisch 26 Grad ausgeht. Hierzu müsste die Sonne die tieferen Luftschichten aber maximal aufwärmen, was aufgrund des Sonnenstandes aber nicht zustande kommen dürfte. Macht aber nix, auch bei den Werten kann man einen Besuch beim Volksfest gerne in Angriff nehmen.

Am Sonntag meldet sich der Frühling dann endgültig zurück. Den ganzen Tag über ist kein Wölkchen am Himmel zu sehen und man darf, so sagt es der Wetterdienst von nordbayern.de, gut und gerne mit Werten von über 20 Grad rechnen. Da an diesem Tag kein Lüftchen weht, wird es sogar besonders warm.

Ebenso frühlingshaft fängt der Beginn der nächsten Woche an. Auch am Montag sind Höchstwerte von bis zu 21 Grad möglich, allerdings sind auch leichte Regentropfen im Bereich des Möglichen. Ebenfalls recht unschön: In den nächsten Wochen ist mit massivem Birkenpollenflug zu rechnen.

Die Prognose für den Dienstag sieht weniger freundlich aus. Mittags sollen Wolken die bisher so strahlende Sonne verdecken. Am Abend kann es sogar zu Regenfällen kommen. Dennoch bleibt es bei etwa 19 Grad frühlingshaft warm.