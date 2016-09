Sonne satt: Spätsommer mit bis zu 30 Grad

NÜRNBERG - Blauer Himmel, strahlende Sonne und warme Temperaturen: Der Sommer will uns einfach nicht verlassen. Bis Mitte nächster Woche soll das Wetter konstant so bleiben. Also holt eure Badeklamotten und Picknickdecken raus. Der Sommer ist längst nicht vorbei.

Das Wetter bleibt freibad-freundlich! Foto: dpa



Das Traumwetter hält an: Bis Mittwoch nächster Woche gibt es lauter wetter.de Höchsttemperaturen von fabelhaften 30 Grad.

Die angedeuteten Schauer- und Gewittermeldungen für das Wochenende sind verpufft. Denn die wetter.de zeigt nur ein Symbol: Sonne. Heitere 29 Grad werden es am Samstag und Sonntag. Das Wochenende kann somit voll ausgekostet werden, die Sonne soll an beiden Tagen 10,5 Stunden lang zu sehen sein. In den Nächten kühlt es bis auf 14 Grad runter. Ab ins Freibad also - hier können Sie nachlesen, wie lange Nürnbergs Bäder noch geöffnet haben.

Bis Mitte nächster Woche soll das Wetter konstant so bleiben. Wieder bis zu 30 Grad erwarten uns am Montag, Dienstag und Mittwoch. Dann gehen die Wettermodelle stark auseinander. Aber damit befassen wir uns, wenn es so weit ist und bis dahin genießen wir den verdienten Spätsommer.

