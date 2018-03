Die größte Sause in Sachen Rock und Pop in Franken verspricht auch in diesem Sommer wieder "Rock im Park" zu werden. Bei dem Mega-Festival auf dem Nürnberger Zeppelinfeld werden neben den Headlinern Muse, Foo Fighters, Thirty Seconds To Mars und Gorillaz unter anderem Rise Against, Marilyn Manson, Beth Ditto, Snow Patrol, Alt-J, Casper, Kreator, Kettcar, Bilderbuch, Bad Religion und A Perfect Circle auftreten. Termin ist vom 1. bis 3. Juni. Ab sofort sind auch wieder Tagestickets im Vorverkauf. © Stefan Hippel