Sonne und 18 Grad: Der Frühling kommt nach Franken!

Wolken und Schauer am Freitag - Verregneter Wochenanfang - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Die letzten Tage kündigte es sich bereits an, am Samstagvormittag soll es soweit sein: Der Frühling kommt nach Franken! Diverse Portale melden Temperaturen um die 18 Grad. Doch daran gewöhnen sollten wir uns noch nicht.

Am Wochenende sollen die Temperaturen an die 18 Grad kommen - der Frühling zeigt sich somit so langsam in Franken. © dpa



Am Wochenende sollen die Temperaturen an die 18 Grad kommen - der Frühling zeigt sich somit so langsam in Franken. Foto: dpa



Der Donnerstag sollte mit Wolken und Regen beginnen, fiel dann jedoch bis zum Mittag wesentlich freundlicher aus. Der Wind wehte ordentlich, dazu gab es immer wieder Sonne und Temperaturen um die 10 Grad. Bis in den späten Nachmittag ist allerdings mit Sturmböen zu rechnen. In der Nacht auf Freitag ist in Franken laut Deutschem Wetterdienst sogar wieder mit Frost zu rechnen.

Tagsüber bleibt die Vorhersage wie gehabt: Ein Mix aus Sonne und Wolken zieht über die Region. Immerhin der Wind lässt nach. "Durch das Aufgleiten der milderen Luft auf die kältere bilden sich mittelhohe Schichtwolken, aus denen es geringfügig regnen kann", vermeldet der fränkische Wetterochs. Auch in der Nacht soll es keinen Frost mehr geben.

Und dann soll das große Frühlingserwachen kommen. Der Wetterdienst von nordbayern.de vermeldet um die 16 Grad für den Samstag, bei Kachelmannwetter klettert der Wert sogar auf 18 Grad! Die Sonne soll sich dann vor allem am Vormittag zeigen, am Nachmittag können einzelne Wolken den Freude wieder trüben. Der fränkische Wetterochs ist übrigens vorsichtiger in seiner Vorhersage - gerade einmal 13 Grad meldet er. "Der schwache bis mäßige Wind weht aus Süd- bis Südwest", schreibt er dazu.

Auch am Sonntag soll es wieder schön werden, dann vorzugsweise in den Nachmittagsstunden. Jedoch bleiben die Temperaturen wohl knapp unter 10 Grad, Regen könnte es in den Abendstunden geben. Nachts bleiben die Temperaturen bei 4 Grad.

Und dann fällt das kleine Frühlingszwischenspiel ins Wasser - der Montag kündigt sich auf fast allen Portalen mit Regenschauern und Sprühregen an. Dazu Temperaturen um die 8 Grad.

Rechtzeitig zum besser werdenden Wetter am Wochenende haben wir auch wieder die passenden Freizeittipps parat:

Bilderstrecke zum Thema Nachteulen, Kabarett und türkische Filme: Unsere Wochenendtipps Die Temperaturen werden Anfang März so langsam aber sicher milder, da steigt doch glatt die Unternehmungslust. Jazz, Rock und Hardcore - nicht nur aus musikalischer Sicht ist dieses Wochenende ziemlich facettenreich. Neben dem türkisch-deutschen Filmfestival lockt auch eine Kunst- und Fotoausstellung.