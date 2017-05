Sonne und 27 Grad! Bis Freitag bleibt es sommerlich warm

Mittwoch und Donnerstag klettern die Temperaturen in die Höhe - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die nächsten beiden Tage bieten uns noch genügend Gelegenheit, Sonne zu tanken. Zum Wochenende hin wird es dann wieder kühler und regnerischer.

Bei herrlichem Sonnenschein recken sich die Krokusse am Mittwoch dem Himmel entgegen. © dpa



Bei herrlichem Sonnenschein recken sich die Krokusse am Mittwoch dem Himmel entgegen. Foto: dpa



Nachdem uns die Sonne am Dienstag mit bis zu 23 Grad verwöhnt hat, geht es am Mittwoch in gewohnter Manier weiter. Mit sommerlichen 24 Grad und leichtem Wind bis in die Abendstunden hinein, steht einem Feierabendbier in den Biergärten der Region oder auf dem heimischen Balkon nichts im Wege. Auch nachts bleiben die Temperaturen im zweistelligen Bereich bei 16 Grad.

Bilderstrecke zum Thema Frühling in Franken: Diese Biergärten haben schon geöffnet Die Sonne strahlt vom Himmel und viele Franken nutzen das sommerliche Wetter. Doch frische Luft macht bekanntlich hungrig und durstig. Wir stellen Biergärten in der Region vor, die bereits geöffnet haben.



Nach dem fränkischen Wetterochs steigt das Thermometer am Donnerstag auf 27 Grad. Nur leider ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Vorboten einer Kaltwetterfront in Form von schweren Gewittern abzeichnen werden.

Am Freitag wird es dann wieder regnerisch. Bei maximal 16 Grad treten Regenschauer über den Tag verteilt auf, es kann sogar leichte Gewitter geben, bei böigen Wind. Laut wetter.com flaut der Regen bis zum Abend jedoch wieder ab.

Auch das Wochenende wird vorraussichtlich nass. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 60% voraus, bei Temperaturen von 14 bis 17 Grad.

Ganz so schlimm wie vergangenes Wochenende, als eine Böenwalze über Franken rauschte, soll es am Sonntag allerdings nicht zugehen,