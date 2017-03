Sonne und bis zu 18 Grad: Samstag ist Frühlingszeit

NÜRNBERG - Der Samstag verwöhnt uns mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonne. Am Sonntag wird es kühler. Zum Wochenstart wird es dann auch wieder ungemütlicher.

Bei Sonne satt und bis zu 18 Grad werden am Samstag Frühlingsgefühle geweckt. © News5/Weier



Packt die Sonnenbrillen aus! Nach einem bereits sehr passablen Freitag kommt am Samstag das große Frühlingserwachen. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt bis zu 16 Grad voraus. Auch der fränkische Wetterochs geht von frühlingshaften Temperaturen aus und sieht für die Mittagszeit "am wenigsten Bewölkung und es werden maximal 16 Grad erreicht. Es bleibt allgemein trocken. Der mäßige und in Böen starke Wind weht aus Südost."

Bei Kachelmannwetter klettern die Temperaturen sogar auf 18 Grad! Die Sonne soll sich dann vor allem am Vormittag zeigen, am Nachmittag können einzelne Wolken die Freude wieder trüben.

Rechtzeitig zum besser werdenden Wetter am Wochenende haben wir auch wieder die passenden Freizeittipps parat:

In der Nacht auf Sonntag wird es dann ungemütlicher. Laut Wetterochs bringt eine Kaltfront einzelne Regenfälle und "starke bis stürmische Böen (Beaufort 6-8)" nach Franken. Die Temperaturen fallen auf 0 Grad. Tagsüber beruhigt sich die Lage dann aber wieder. Jedoch bleiben die Temperaturen wohl knapp unter 10 Grad.

Und dann fällt das kleine Frühlingszwischenspiel ins Wasser - der Montag kündigt sich auf fast allen Portalen mit Regenschauern und Sprühregen an. Vor allem im Stadtgebiet Nürnberg sollen in der ersten Tageshälfte ergiebige Regenfälle herunten kommen, der Wetterochs sieht oberhalb von 500 Metern sogar "zeitweise Schneeflocken in den Regen mischen". Dazu liegen die Temperaturen bei um die 8 Grad.

Bei nur noch maximal 7 Grad am Dienstag ist erneut mit Regen zu rechnen. In der Nacht fällt das Quecksilber auf nur noch 1 Grad. Nach Frühling klingt dies erst einmal nicht mehr.