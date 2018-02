Sonne und Kälte: Mittwoch wird der schönste Tag der Woche

Wir dürfen bis zu neun Sonnenstunden erwarten - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Langsam neigt sich der Februar dem Ende zu, er zeigt wettermäßig aber nochmal richtig, was in ihm steckt. Schnee und Regen bleiben aus, es bleibt jedoch frostig. Mittwoch hingegen können wir uns immerhin über Sonne freuen.

Die nächsten Tage werden bitterkalt - aber am Mittwoch und Freitag kann man immerhin die Sonne genießen. © Julian Stratenschulte/dpa



Die nächsten Tage werden bitterkalt - aber am Mittwoch und Freitag kann man immerhin die Sonne genießen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Der Dienstag bleibt - wie die Tage zuvor - grau und kalt: Ab und zu lässt sich die Sonne zwar blicken, meist bleibt es jedoch bedeckt aber trocken laut dem Wetterdienst von Nordbayern.de. Über den gesamten Tagesverlauf hinweg liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt, abends sacken sie sogar auf -2 Grad ab. Dem Wetterochs nach zu urteilen kühlt es nachts sogar auf -4 bis -11 Grad ab. Wer um diese Zeit also unterwegs ist, sollte unbedingt Mütze und Schal dabei haben.

Am Mittwoch bahnt sich laut wetter.com endlich etwas Besserung an - zumindest was den Himmel anbelangt, denn der ist endlich wieder frei von Wolken und bringt den gesamten Tag über viel Sonne. Bis zu 9 Sonnenstunden sind möglich! Aber aufgepasst: Es bleibt dennoch sehr kalt. Zur Mittagszeit hin übersteigt das Thermometer nicht die 3-Grad-Marke.

Ähnliche Wetterverhältnisse sind auch am Donnerstag zu erwarten - mit aller Voraussicht nach noch niedrigeren Temperaturen. Hier erreichen wir um die Mittagszeit bei wieder einmal bedecktem Himmel nur ein Grad über Null.

Freitag wird laut Wetterdienst von Nordbayern.de wieder ein sonniger Tag. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit sinkt auf lächerliche 20 Prozent und das Thermometer kraxelt auf maximal 2 Grad. Dafür bleibt es aber den ganzen Tag heiter und sonnig.