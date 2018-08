Sonne und keine Wolken: Bestes Badewetter am Sonntag

Höchsttemperaturen liegen bei etwa 31 Grad - kein Regen erwartet - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Sonne, Sonne, Sonne - das ist und bleibt die Prognose für die kommenden Tage. Nach den Unwettern am Samstagnachmittag hat es zumindest ein kleines bisschen abgekühlt, bei dennoch sehr warmen 31 Grad bietet der Sonntag aber beste Gelegenheit für einen Besuch im Schwimmbad.

Ab an den See oder ins Freibad, denn der Sonntag bietet 31 Grad und kein Regenrisiko. © dpa



Ab an den See oder ins Freibad, denn der Sonntag bietet 31 Grad und kein Regenrisiko. Foto: dpa



Der Starkregen am Samstag, der in Nürnberg einige Straßen überschwemmte, sorgt am Sonntag zumindests für leichte Abkühlung: Bis zu 31 Grad prognostiziert der Wetterdienst von nordbayern.de, Niederschläge sind nicht zu erwarten. Zudem feiern wir ein kleines Jubiläum: Der Sonntag ist nun der zehnte Tag in Folge, an dem der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Hitze warnt. Was gibt's da besseres, als sich im See oder Schwimmbad abzukühlen?

Bilderstrecke zum Thema Ab ins kühle Nass! Die schönsten Badeseen in der Region Fakt ist: Der Sommer lässt sich auch hier in der Region wunderbar genießen. Für alle die schwimmen, surfen oder sich einfach nur gemütlich sonnen wollen, haben wir die schönsten Badeplätze in der Region ausfindig gemacht.



Schwere Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und/oder vielen Blitzen möglich

(mehr dazu bei www.wetter.de)

Schwere Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und/oder vielen Blitzen möglich

(mehr dazu bei www.wetter.de)

Der Montag wird dann laut Wetterochs wieder ein praller Sommertag: 32 Grad, kein Niederschlag, wolkenloser Himmel - und damit auch Tag Nummer elf, an dem eine Hitzewarnung besteht. Das ist auch für Tiere eine hohe Belastung. Hier finden Sie Tipps, wie Sie sie davor schützen können:

Ab Dienstag geht's noch einmal rund, die Temperaturen steigen sukzessive auf bis zu 38 Grad und die Hitzewelle erreicht noch einmal einen Höhepunkt. Dann aber ist vorsichtiger Optimismus angebracht: Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert nämlich ab Donnerstag einen "signifikanten Temperaturrückgang". Alle aktuellen Entwicklungen zur Hitze-Periode in Franken finden sich in unserem Live-Ticker.

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Fehlt eine Bademöglichkeit? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de und wir ergänzen die Karte!

Badehose raus: Am Sonntag ist sogar ein längeres Sonnenbad drin - und zwar ohne gleich einen Hitzschlag zu bekommen. © dpa



Badehose raus: Am Sonntag ist sogar ein längeres Sonnenbad drin - und zwar ohne gleich einen Hitzschlag zu bekommen. Foto: dpa