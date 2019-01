Sonne und Wolken: Wetter beruhigt sich zur Wochenmitte

Temperaturen bleiben mild - Wind weht nur schwach - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwoch und Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder am Himmel ab. Die Temperaturen pendeln sich zwischen +2 und -5 Grad ein. Ab und an fallen auch ein paar wenige Schneeflöckchen.