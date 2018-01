Sonne weg: Der Himmel legt ein neues Wolkenkleid an

Nach Mittwoch ist's nun vorbei mit dem fast schon frühlingshaften Wetter - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Der Mittwoch brachte den Franken einige Sonnenstrahlen, jetzt zieht der Himmel wieder zu. Bis zum Wochenende sinken dann auch die Temperaturen - nachts wird es richtig frostig.

Den Rest der Woche bleibt der Himmel bis auf kurze Ausnahmen bedeckt. © Bernd Weißbrod/dpa



Den Rest der Woche bleibt der Himmel bis auf kurze Ausnahmen bedeckt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa



Auch wenn die nächsten Tage nicht so schön sonnig werden wie der Mittwoch: Es bleibt immerhin größtenteils trocken, prognostiziert der Wetterochs. Das liegt daran, dass die Wolken aus dem Süden und Südosten zu uns strömen - und sich auf ihrem Weg meist schon an den Alpen abregnen.

Am Donnerstag bleibt der Himmel meist bedeckt, die Quecksilbersäule steigt auf maximal 5 Grad, wie der Wetterdienst von nordbayern.de vorhersagt. Am Freitag wird es ähnlich, die Sonne hat kaum eine Chance. Danach sinken die Temperaturen Schritt für Schritt. Tagsüber bleibt das Thermometer über Null, doch in der Nacht kann es zum Wochenende hin frisch werden: Die Temperaturen fallen dann immer wieder unter den Gefrierpunkt. Doch auch wenn es kälter wird - Schnee ist erst einmal nicht zu erwarten.

Bilderstrecke zum Thema Nürnberger genießen das Frühlingswetter im Januar Sonne satt und milde Temperaturen: Der Mittwoch lockte viele Nürnberger vor die Tür. Egal ob Fahrradfahren, Selfies schießen oder Spazieren - alle wollten nur eins: das Wetter genießen.