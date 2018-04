Sonne-Wolken-Mix am Dienstag: Es bleibt frühlingshaft

Die kommenden Tage bleiben sonnig - Der Donnerstag könnte windig werden - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Der Sommer-Besuch ist eindeutig vorbei, so viel steht fest. Aber das ist kein Grund, traurig zu sein, denn das Wetter bleibt freundlich: In den kommenden Tagen bewegen sich die Temperaturen um die 20 Grad Marke und die Sonne scheint fleißig.

Die Kirschblüten sorgen nicht nur hier in Kalchreuth für einen zauberhaften Anblick. Vielerorts verwandeln die Bäume die Landschaft in ein prächtiges Blütenmeer. © Harald Hofmann



Dienstag können morgens noch die ein oder anderen Wölkchen am Himmel die Sonne bremsen, nach und nach lockern diese aber dann auf und die Region hat ihre Portion Vitamin D wieder. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen laut wetter.com dann auf bis zu 21 Grad.

Für den Mittwoch müssen wir keine großen Änderungen fürchten: Viel Sonne, wenig Wolken, dazu Temperaturen um 23 Grad - so sagt es der Wetterochs voraus. Das warme Klima hat übrigens wunderschöne Auswirkungen in der Region: Die Kirschblüte in Franken befindet sich auf dem absoluten Höhepunkt und taucht die Region in ein weißes Blütenmeer.

Auch der Donnerstag kommt sonnig daher, kleiner Wehrmutstropfen: Tagsüber flachen die Temperaturen etwas ab, maximal sind dann "nur" bis zu 17 Grad möglich. Außerdem sind Schauer nicht ausgeschlossen, auch der Wind kann hier und dort ordentlich anziehen. Der Wetterdienst von Nordbayern.de geht von einer Niederschlagswahrscheinlichkeit um die 60 Prozent aus.

Während der Freitag sich bei 20 Grad von seiner freundlichen Seite zeigt, kommt der Samstag recht ungemütlich daher. Laut wetter.com regnet es zu 90 Prozent, bei doch recht kühlen 17 Grad. Augen zu und durch, denn am Sonntag geht es dann schon wieder aufwärts. Der Tag kann in weiten Teilen nochmal von Grillmeistern genutzt werden, denn die Sonne scheint fleißig. Erst gegen Abend können dann vereinzelt Tropfen vom Himmel fallen.