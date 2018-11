Sonne-Wolken-Mix: Am Sonntag wird's wechselhaft!

Temperaturen sinken: Die neue Woche startet ungemütlich - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Am Sonntag erwartet uns ein regelrechter Mix aus Sonne und Wolken: Regnen soll es zwar nicht, aber bei maximal 8 Grad ist trotzdem warme Kleidung angesagt. Am Montag wird's dann wieder ungemütlicher: Wir müssen uns auf Sprüh- und mancherorts sogar Schneeregen einstellen.

So mancher konnte es am Dienstagmorgen kaum glauben: In vielen Teilen Frankens sind dicke weiße Flocken vom Himmel gefallen und haben Landschaft, Dächer und Straßen mit einer feinen Puderzuckerschicht überzogen. Unsere Nutzer aus Nürnberg und der Region haben uns ihre Bilder von der Winteridylle direkt vor ihrer Haustür zukommen lassen.