Sonne-Wolken-Mix: Frühlingshafter Wochenstart in Franken

Die Temperaturen klettern langsam nach oben - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Zum Beginn der neuen Woche stellen sich keine sommerlichen Gefühle ein. Das Thermometer scheitert an der 25-Grad-Marke und die Wolken wollen nicht so recht weichen. Doch der Mittwoch weckt Hoffnung auf mehr Sonne.

Noch überwiegen die Wolken, doch die Mitte der Woche hält ein paar mehr Sonnenstrahlen bereit. © Felix Hörhager/dpa



Startet der Montag, nach einem wolkigen Wochenende, endlich wieder mit Sommergefühlen? Zumindest ein wenig: Die Sonne zeigt sich den ganzen Tag über immer mal wieder zwischen den Wolken - immerhin bis zu sechs Stunden. Wetter.com geht von bis zu 20 Grad aus.

Für den Dienstag zeigt der Wetterdienst von nordbayern.de, ähnlich wie am Montag, einen Sonne-Wolken-Mix bei Höchsttemperaturen von bis zu 24 Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 20 Prozent eher gering - wasserfeste Kleidung ist also kein Muss.

Der Mittwoch ist ein besonderer Tag, denn am 27. Juni ist Siebenschläfertag. "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag", lautet das Sprichwort. Und der fränkische Wetterochs ist optimistisch: Wenn es nach ihm geht, klettert die Anzeige auf dem Thermometer auf etwa 26 Grad. Dabei soll es trocken bleiben - angenehme Aussichten also für die nächsten zwei Monate!