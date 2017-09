Sonne-Wolken-Mix: Herbst von seiner schönsten Seite

Geringes Regenrisiko - Bis zu 17 Grad ab Donnerstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für alle, die nocheinmal Sonne tanken und einen milden Herbst genießen wollen, gibt es hier gute Nachrichten: Am Dienstag drohen zwar noch vereinzelte Regenfälle, doch dann lockt uns die Sonne, gepaart mit ein paar Wolken, nach draußen.

Am Dienstag erwarten uns nochmal einzelne Schauer, im weiteren Wochenverlauf verwöhnt uns der Herbst dann aber mit jeder Menge Sonnenstrahlen. Die Wolken weichen dabei laut wetter.de zwar nicht komplett, doch das Regenrisiko hält sich sehr in Grenzen.

Der Wetterochs warnt ab Dienstag jedoch vor häufigen Frühnebelfeldern, die sich aber am Vormittag wieder auflösen.

Bilderstrecke zum Thema

Der Blick nach außen verspricht derzeit nur tristes Regenwetter. Die unangenehme Seite des Herbst hat sich unlängst über Franken breit gemacht, aber Halt: Es ist doch erst September. Noch vor einem Jahr tobten sich die Menschen in der Region in den Freibädern aus oder präsentierten sich mit Dirndl oder Tracht auf so manchem Fest. Glauben Sie nicht? Wir haben den Beweis in Bildern.