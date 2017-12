Sonne, Wolken, Regen und Schnee wechseln sich ab

Sonnenschein am Donnerstag - Regen und Schnee ab Freitag - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Trüb und grau - so zeigt sich der Nikolaustag. Dafür verspricht der Donnerstag angenehme Temperaturen und einige Sonnenstrahlen. Ab dem Freitag heißt es jedoch schon wieder: Regenschirm nicht vergessen!

Der Mittwoch wird regnerisch und ungemütlich. Doch zum Glück warten am Donnerstag ein paar Sonnenstrahlen auf uns. © Marijan Murat/dpa

Der Mittwoch zeigt sich trüb, bedeckt und grau. Hier und da kann etwas Regen oder Nieselregen fallen und die Temperaturen schwanken laut dem Wetterdienst von nordbayern.de zwischen 2 und 5 Grad.

Am Donnerstag wird es dann zum Glück etwas freundlicher. Der Wetterochs sagt einen sonnigen und trockenen Tag bei Temperaturen von bis zu 6 Grad voraus. Sollte der Wind Höhenluft bis zum Boden hinunterwirbeln, kann das Thermometer sogar bis auf 10 Grad klettern. Das ist zwar nicht mehr das ideale Wetter, um dem Christkindlesmarkt einen Besucht abzustatten, aber immerhin frieren einem so nicht sofort die Füße ein. Mit diesen Bildern könnt ihr euch einstimmen:

