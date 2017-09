Sonnengarantie: Der Donnerstag bringt bis zu 22 Grad

Doch ab Samstag kommt schon wieder der Regenschirm zum Einsatz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Herbst zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite: Satte 22 Grad und jede Menge Sonnenschein erwarten uns am Donnerstag und Freitag! Doch dem Samstag könnte es gelingen, die schöne Stimmung wieder zu trüben, da Regenfälle und sogar Gewitter zu erwarten sind.

Der Donnerstag eignet sich perfekt für einen schönen Herbstspaziergang, um die bunten Blätter zu bewundern und warme Sonnenstrahlen zu genießen. Denn der Wetterochs prophezeit tagsüber bis zu 22 Grad und einen niederschlagsfreien Tag. Lediglich Frühschwärmer sollten sich vor vereinzelten Nebelfeldern in Acht nehmen, die sich aber recht schnell wieder auflösen.

Wer noch mehr von dem schönen Wetter genießen will, kann sich unsere Wochenendtipps zu Gemüte führen.

Am Freitag meldet der Wetterdienst von nordbayern.de aber Wolken, während der Wetterochs und wetter.de Sonne versprechen. Es soll sogar wieder um die 22 Grad geben. Diese Prognosen machen zwar Hoffnung auf einen schönen Start ins Wochenende, allerdings verspricht der Samstag alles andere als goldenes Herbstwetter: Der Wetterochs prophezeit eine Kaltfront aus westlciher Richtung, die uns Regenfälle und sogar Gewitter bescheren kann. Recht ungewiss ist, wann uns diese Kaltfront erreicht, daher könnten wir uns vielleicht bis zum Abend noch über 22 Grad freuen.

