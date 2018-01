Sonnenschein frühestens wieder am Sonntag

Bei Temperaturen nahe Null wird es die restliche Woche ungemütlich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wolken, Wolken, Wolken. Mit diesen drei Worten lässt sich die Wetterlage bis Samstag ganz gut charakterisieren. Doch das ist nicht alles.

Nach dem schönen Wetter am Mittwoch streift der Donnerstag wieder in ein winterliches, kaltes Grau über. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Das Wetter bleibt am Donnerstag und am Freitag nahezu konstant: wetter.de und der Wetterdienst von nordbayern.de melden einen komplett mit Wolken bedeckten Himmel, allenfalls leichten Wind und Temperaturen zwischen 1 und 5 Grad. Auch der Wetterochs prognostiziert fallende Temperaturen bis Freitag.

Am Samstag und in der Nacht zum Sonntag kann es laut Wetterochs Frost bis minus 5 Grad geben. Dafür wird es wieder sonniger: Wetter.de verspricht fünfeinhalb Sonnenstunden am Sonntag - ideale Bedingungen für einen ausgedehnten Spaziergang an der frischen Luft. Sonne tanken könnte auch gegen Anfälle von Winterblues und Vitamin-D-Mangel helfen.